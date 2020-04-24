В Комитете по здравоохранению прокомментировали ситуацию с онкоцентром имени Петрова

Решение о перепрофилировании онкоцентра еще не утверждено. В случае, если это произойдет, пациентам будет оказана вся необходимая помощь в прежнем порядке, но в других медучреждениях города. Фото: pixabay.com

Решение о перепрофилировании онкоцентра еще не утверждено. В случае, если это произойдет, пациентам будет оказана вся необходимая помощь в прежнем порядке, но в других медучреждениях города. Фото: pixabay.com

В Комитете по здравоохранению Петербурга прокомментировали резонансную ситуацию, вызванную возможным перепрофилированием онконцентра имени Блохина, в случае, если ситуация с коронавирусом в России не улучшится к концу мая.

Пациенты и врачи онкоцентра возмущены таким намерением и пытаются оспорить его. В комитете же подчеркивают, что сейчас медицинское учреждение работает в штатном режиме, и официальное решение по поводу перепрофилирования больницы еще не принято.

В ведомстве также отмечают, что даже в случае неблагоприятного развития событий, лечение пациентов останавливать не будут и всех, нуждающихся в лучевой терапии, переведут в отдельный корпус, находящийся в поселке Песочный. Также, все пациенты, чье лечение нельзя отложить, будут перенаправлены в Петербургский онкоцентр в Песочном и Городской онкодиспансер. Всем, кому в этот период понадобится срочная операция, окажут помощь в городской больнице №40 Курортного района.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала, что два отделения онкодиспансера на проспекте Ветеранов закрыли на карантин.