В Комитете по здравоохранению прокомментировали ситуацию с онкоцентром имени Петрова

В Комитете по здравоохранению прокомментировали ситуацию с онкоцентром имени Петрова
Решение о перепрофилировании онкоцентра еще не утверждено. В случае, если это произойдет, пациентам будет оказана вся необходимая помощь в прежнем порядке, но в других медучреждениях города. Фото: pixabay.com

В Комитете по здравоохранению Петербурга прокомментировали резонансную ситуацию, вызванную возможным перепрофилированием онконцентра имени Блохина, в случае, если ситуация с коронавирусом в России не улучшится к концу мая.

Пациенты и врачи онкоцентра возмущены таким намерением и пытаются оспорить его. В комитете же подчеркивают, что сейчас медицинское учреждение работает в штатном режиме, и официальное решение по поводу перепрофилирования больницы еще не принято.

В ведомстве также отмечают, что даже в случае неблагоприятного развития событий, лечение пациентов останавливать не будут и всех, нуждающихся в лучевой терапии, переведут в отдельный корпус, находящийся в поселке Песочный. Также, все пациенты, чье лечение нельзя отложить, будут перенаправлены в Петербургский онкоцентр в Песочном и Городской онкодиспансер. Всем, кому в этот период понадобится срочная операция, окажут помощь в городской больнице №40 Курортного района.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала, что два отделения онкодиспансера на проспекте Ветеранов закрыли на карантин.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
здоровье комитет по здравоохранению медицина онкоцентр имени петрова перепрофилирование санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржца оштрафовали на 3 тысячи за прогулку в сквере на Марата
В больнице Петербурга находятся 48 детей с коронавирусом
В Москве таксист избил девушку, потому что не смог считать её QR-код
Курс рубля укрепился после снижения ключевой ставки Центробанка
В Петербурге ККИ составил 28 протоколов во время коронавирусного рейда
Уборку парадных в Петербурге проверят
Путин подписал закон, запрещающий продажу алкоголя в жилых домах и ...
«Коронавирусные пальцы»: ученые обнаружили новый признак COVID-19