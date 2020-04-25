Прогноз на матч Динамо Брест — Шахтер Солигорск в 25.04.20 в 16:00

Чемпионат Беларуси, тур номер 6. Центральная игра тура — это встреча в Бресте между местным «Динамо» и солигорским «Шахтером». Так уж получается, что на неделе они дважды сыграют друг с другом: один раз в чемпионате, а во второй раз в ответной встрече полуфинала Кубка. В первом матче «Динамо» выиграл со счетом 2:0. И те и другие очень неудачно играют в последнее время. Брестское «Динамо» в последнем туре проиграл «Витебску» со счетом 0:1. Со скандалом, Хачериди пытался ударить арбитра. В итоге получил мнгоматчевую дисквалификацию, а клуб собирается расторгнуть с ним контракт.

«Шахтер» в последнее время не выигрывает, а в последнем туре умудрился проиграть «Слуцку». С ворохом проблем подходят к матчу и те и другие. Если за основу брать кубковый матч между этими командами, который был в начале месяца, то там быстрые голы брестского «Динамо» предопределили исход матча. В итоге «Шахтер» уже ничего поделать не мог. Но, то был кубок и своя стратегия. Плюс впереди еще ответный матч Кубка, но в чемпионате у «Шахтера» 5 очков, а у «Динамо» — 7. Там не идет игра у тех и других, а когда она не идет, то одни может и хотят, а другие хотят, но не могут.

«Шахтер» под началом Вернидуба пока играл ни шатко, ни валко. На выезде солигорцы сыграют в прагматичный футбол. Много голов здесь не будет. «Динамо» вроде бы и нащупал свою игру, но тут же потерял. В последних шести матчах между этими командами был всего один случай, когда сыграли верх. Тогда забили четыре мяча. В остальном были сплошь низы.

Учитывая нынешнее состояние «Шахтера» и «Динамо» хороший вариант на эту игру — меньше 2,5 мяча за 1,60. Можно было бы рассмотреть вариант и меньше 2 с расходом. Здесь коэффициент уже жирнее. Посмотрим, как сыграют в чемпионате, а потом уже будем говорить о кубке Белоруссии.

Источник: social.bet