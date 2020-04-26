Антон Криворотов случайно показал победительницу шоу «Холостяк»

Антон Криворотов случайно показал победительницу шоу &#171;Холостяк&#187;
Антон Криворотов. Фото: Instagram

До финала осталось все ничего, но внимательные пользователи уже вычислили фаворитку.

Об этом стало известно 25 апреля. Стоматолог Антон Криворотов активно пользуется Instagram. Недавно он выложил фотографию, на которой он сидит на диване, а рядом лежит коробка с хачапури. В отражении его черных очков виднеется силуэт девушки, сделавшей снимок. Поклонницы убеждены, что это одна из участниц «Холостяка» – Барбара Пино. Раз они проводят время вместе, значит, Криворотов выбрал кубинскую модель, убеждены пользователи.

Напоминаем, что до этого поклонники уличили певицу Ольгу Бузову в том, что она никого не выбрала на «Плане Б», а начала встречаться с блогером Давой. Довольно часто пользователи рассекречивают победительниц – либо благодаря их проколам, либо папарацци.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Полина Гренц из «Холостяка» ответила на критику из-за лишнего веса. Девушка призналась, что ей надоели негативные комментарии.

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