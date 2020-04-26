В Полежаевском парке нашли мину времен ВОВ

Минометная мина. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Минометная мина. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

В субботу, 25 апреля, у дома № 118 на проспекте Ветеранов в Красносельском районе был найден артиллерийский снаряд.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, минометную мину времен Великой Отечественной войны калибром 50 мм обнаружили на берегу реки в Полежаевском парке. Снаряд силами Западного военного округа вывезли для дальнейшей утилизации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красносельском районе Петербурга по адресу проспект Ветеранов, 171, был обнаружен артиллерийский снаряд времен ВОВ. Боеприпас находился в непосредственной близости от жилых домов.