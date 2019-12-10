На проспекте Ветеранов нашли артснаряд времен Великой Отечественной

В Красносельском районе Петербурга по адресу проспект Ветеранов, 171, был обнаружен артиллерийский снаряд времен ВОВ.

Боеприпас находился в непосредственной близости от жилых домов. Его обнаружили в понедельник, 9 декабря, как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Во вторник, 10 декабря, артиллерийский снаряд середины прошлого века вывезли на полигон, чтобы утилизировать. К ликвидации опасной находки были привлечены специалисты Западного военного округа.

Главное управление МЧС напоминает, что, в случае возникновения экстренной ситуации следует набрать «01» или «112», «101» на мобильных телефонах. Также круглосуточно работает горячая линия по номеру 8(812) 299-99-99.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге возведут храм на территории Военной академии связи.