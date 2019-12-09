У военных связистов появится свой храм в Петербурге

У военных связистов появится свой храм в Петербурге
С инициативой строительства выступили сотрудники и учащиеся академии. Фото: zakon.gov.spb.ru

В ходе совещания Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности обсудили строительство православного храма на территории Военной академии связи.

С инициативой строительства выступили сотрудники и учащиеся академии. На собрании присутствовали представители Петербургской метрополии, Военной академии связи имени маршала Советского Союза С.М. Буденного, Военно-политического управления Западного военного округа, ФГКУ «Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений», Комитета по градостроительству и архитектуре, а также администрации Калининского района.

В целях реализации оперативного решения данной задачи было решено создать рабочую группу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об обыске в Эрмитаже. Правоохранителей и кинологов интересовал кабинет директора музея.

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