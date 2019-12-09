В Эрмитаже обыскали кабинет директора Пиотровского

В Эрмитаже обыскали кабинет директора Пиотровского
Проверка в кабинете Пиотровского. Фото: vk.com/hermitage_museum

Руководство Государственного Эрмитажа вызвало правоохранителей с кинологами после сообщений о «минировании» музея. Служебные собаки проверили кабинет директора музея Михаила Пиотровского в день его рождения.

Как сообщает руководство музея в группе «Государственный Эрмитаж» в соцсети «ВКонтакте», решение о проверке всех зданий музея было принято после того, как в Сети распространили информацию о взрывных устройствах в Эрмитаже.

Сотрудники Эрмитажа совместно с бойцами Росгвардии и кинологами проверили залы с экспозициями, служебные помещения и территории вокруг зданий. Посторонних предметов обнаружено не было.

Обыски были проведены и в кабинете Михаила Пиотровского, который сегодня отмечает 75-летие.

«Вот таким необычным способом утром служебные собаки Росгвардии поздравили Михаила Борисовича с Днем Рождения!», — отметили в музее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что директор Эрмитажа Михаил Пиотровский празднует юбилей.

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