Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский празднует юбилей

Директор Государственного Эрмитажа в Петербурге Михаил Пиотровский получил поздравление с юбилеем от российского президента Владимира Путина. Сегодня Пиотровскому исполняется 75 лет.

Опубликованная на сайте Кремля телеграмма президента содержит поздравления для Михаила Пиотровского. Глава государства считает, что глава Эрмитажа внес неоценимый клад в сохранение культурного наследия страны. Путин считает, что Пиотровский, продолжая дело своего отца, поспособствовал укреплению международных гуманитарных связей. Он также заявил о своем глубоком признании труду Пиотровского.

Михаил Борисович вступил в должность директора Эрмитажа в 1992 году. Он является автором книг «Эрмитаж. Собрания и собиратели», «Ислам. Энциклопедический справочник» и других.

Пиотровского избрали в академики Российской академии наук, а позже по указу президента его наградили орденом «За заслуги перед Отечеством».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин поздравил петербурженку Алису Фрейндлих с юбилеем.