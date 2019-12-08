Путин поздравил петербурженку Алису Фрейндлих с юбилеем

Путин поздравил петербурженку Алису Фрейндлих с юбилеем
Алиса Фрейндлих. Фото: кадр из фильма "Жестокий романс"

Российский президент Владимир Путин поздравил народную артистку СССР, актрису театра и кино Алису Фрейндлих с юбилеем. Сегодня, 8 декабря, ей исполнилось 85 лет.

Телеграмма с поздравлениями президента опубликована на официальном сайте Кремля. Глава государства отметил, что Фрейндлих заслужила высокое профессиональное признание, а также искреннюю любовь российских зрителей.

По словам Путина, актриса продолжает заниматься творчеством и все так же радует публику своим ярким талантом и актерским мастерством. Он также пожелал Фрейндлих здоровья, успехов и благополучия.

Для справки добавим, что Алиса Фрейндлих родилась в 1934 году в Ленинграде. Еще в детстве она начала увлекаться театром, занимаясь в специализированном кружке. Она отучилась в Ленинградском театральном институте имени Островского, после чего начала работать в Большом драматическом театре имени Товстоногова. В 1981 ее удостоили званием народной артистки СССР. Свою известность она получила благодаря ролям в фильмах «Соломенная шляпка», «Анна и командор», «Служебный роман», «Жестокий романс» и многих других.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов наградил Елизавету Боярскую знаком заслуженной артистки.

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Путин поздравил петербурженку Алису Фрейндлих с юбилеем
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