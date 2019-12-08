Беглов наградил Елизавету Боярскую знаком заслуженной артистки

Российская актриса театра и кино Елизавета Боярская удостоилась звания Заслуженной артистки России. Знак и удостоверение ей вручил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Елизавету Боярскую наградили во время торжественной церемонии, которая прошла в Смольном в субботу, 8 декабря. Актриса Малого драматического театра получила почетное звание по указу президента — за вклад в развитие российской культуры, искусства и плодотворную деятельность в течение долгих лет.

Градоначальник также наградил Почетной грамотой губернатора Петербурга худрука МДТ Льва Додина. Беглов отметил, что они являются гордостью не только Северной столицы, но и всей страны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов наградил Бутусова из Nautilus Pompilius званием заслуженного артиста РФ.