Беглов наградил Бутусова из Nautilus Pompilius званием заслуженного артиста РФ

Действующий губернатор Петербурга Александр Беглов вручил государственную награду музыканту Вячеславу Бутусову за творческие заслуги.

Глава Петербурга вручил государственную награду по поручению российского президента Владимира Путина лидеру группы «Ю-Питер» и Nautilus Pompilius Вячеславу Бутусову.

Бутусов, принимая награду заслуженного артиста России, заявил, что творчество делает его по-настоящему счастливым. Он добавил, что » рад стараться на благо отечества, на благо города».

Помимо Бутусова градоначальник наградил за труд и добросовестную работу других жителей Петербурга, среди которых: спасатели, врачи, учителя, ученые, ветераны, инженеры.

Ранее GazetaSPb сообщала, что на Красном мосту растянули баннер с цитатой Бутусова. Фраза, написанная на плакате, является цитатой из песни группы Nautilus Pompilius под исполнением Бутусова.