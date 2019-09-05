Беглов наградил Бутусова из Nautilus Pompilius званием заслуженного артиста РФ

Беглов наградил Бутусова из Nautilus Pompilius званием заслуженного артиста РФ
Вячеслав Бутусов. Фото: vk.com/butusov.official

Действующий губернатор Петербурга Александр Беглов вручил государственную награду музыканту Вячеславу Бутусову за творческие заслуги.

Глава Петербурга вручил государственную награду по поручению российского президента Владимира Путина лидеру группы «Ю-Питер» и Nautilus Pompilius Вячеславу Бутусову.

Бутусов, принимая награду заслуженного артиста России, заявил, что творчество делает его по-настоящему счастливым. Он добавил, что » рад стараться на благо отечества, на благо города».

Помимо Бутусова градоначальник наградил за труд и добросовестную работу других жителей Петербурга, среди которых: спасатели, врачи, учителя, ученые, ветераны, инженеры.

Ранее GazetaSPb сообщала, что на Красном мосту растянули баннер с цитатой Бутусова. Фраза, написанная на плакате, является цитатой из песни группы Nautilus Pompilius под исполнением Бутусова.

александр беглов вячеслав бутусов заслуженный артист награда
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Настя Ивлеева взяла фамилию Элджея после свадьбы
В колледжах закроют набор по 32 устаревшим профессиям
Беглов наградил Бутусова из Nautilus Pompilius званием заслуженного артиста РФ
На трассе «Кола» ограничат движение на двух путепроводах
В Неву выкинули просроченный церковный хлеб
Горизбирком начал проверку по обращению Бориса Вишневского
Скончался автор блокадного монумента «Разорванное кольцо»
Школьный обед в Петербурге будет стоить 167 рублей