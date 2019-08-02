На Красном мосту растянули баннер с цитатой Бутусова

На Красном мосту растянули баннер с цитатой Бутусова
Баннер обнаружили вчера. Фото: Мойка78

На Красном мосту в центре Санкт-Петербурга повесили баннер с цитатой из песни Вячеслава Бутусова — «Над нами километры воды».

Контрастный десятиметровый баннер обнаружили местные жители на мосту в четверг, 1 августа. Фраза, написанная на плакате, является цитатой из песни группы Nautilus Pompilius под исполнением Бутусова. Сама композиция называется «Дыхание».

Жителей Северной столицы надпись обрадовала и впечатлила, поэтому они активно делятся фотографиями в социальных сетях.

Уже завтра, 3 августа, Вячеслав Бутусов выступит на крыше Roof Place, где прозвучат самые известные песни группы Nautilus Pompilius, в том числе и композиция «Дыхание».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленинградском зоопарке закончился конкурс на выбор имени детеныша макаки.

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На Красном мосту растянули баннер с цитатой Бутусова