Певца Максима Леонидова возмутило, что задержавшие его полицейские были без масок

Певец и основатель бит-квартета «Секрет» Максим Леонидов опубликовал в своем аккаунте в Instagram видео, в котором рассказал подробности задержании в Шуваловском парке — «во избежание недомолвок и слухов».

По его словам, у парка нет ни одного знака, запрещающего прогулки— ни оградительных лент, ни табличек. При этом певец отметил, что он с женой и еще четыре задержанных, ходивших по парку соблюдали дистанцию. Он добавил, что все гулявшие по парку были забиты в полицейский автомобиль «нос к носу», без всяких масок.

Напомним, Максим Леонидов задержан с супругой за нарушение самоизоляции. Музыкант рассказал в своем Instagram-аккаунте, что он прогуливался в Шуваловском парке в Парголово вместе со своей супругой. В это время их остановили правоохранители.

По словам Леонидова, они гуляли в парке с собакой, когда их остановила полицейская машина. Правоохранители сказали супружеской паре, что их действия незаконны и доставили в 49-й отдел полиции. Певец также сообщил, что на них составили административный протокол и, скорее всего, выпишут штраф.

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