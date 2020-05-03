ТОП-3 оружия, изменивших мету в CS:GO после патча

Около двух недель назад в CS:GO (cq.ru/news/cs-go/) вышло первое за долгое время обновление: тогда Valve улучшили и понерфили разное оружие. В нашем Топе, который мы выпустили две недели назад, мы предположили, какое оружие станет более популярным в мете. Тогда мы выделили АК-47, M4A1-S и AUG.

В принципе, можно сказать, что прогноз оказался удачным, так как все это оружие стали брать чаще. Однако AUG стал слишком ситуативным и на данный момент к нему обращаются в основном только игроки Complexity Gaming. Понемногу, как и ранее, AUG берут karrigan, Magisk и frozen. Все-таки, на деле мета коснулась не только винтовок, но и пистолетов. В этой статье мы расскажем, какое оружие получило самый большой буст:

АК-47

АК-47 теперь маст-хэв в команде террористов. Абсолютно все команды на ESL One: Road to Rio закупают только АК-47. Нерф SG553 слишком сильно бустанул Калаш. Раньше на всех турнирах при хорошей экономике команды иногда брали даже по 4-5 SG553 на команду. Это оружие действительно раздражало, из-за чего игроки высказывали большое недовольство. Тот же Нико “NiKo” Ковач всегда считал это оружие для нубов. В комментариях под новостью многие киберспортсмены вздохнули с облегчением.

Теперь за сторону защиты играть намного приятнее, ведь убить контр-террориста с АК-47 намного сложнее, чем это было раньше. Да и АК-47 — все-таки оружие, на котором хорошее исполнение требует скилла. Смотрите, как oBo оформляет квадракилл из АК-47. Согласитесь, намного приятнее, чем хайлайты c SG553.

M4A1-S

Valve не меняли характеристики M4A1-S, а просто уменьшили его стоимость. Сейчас “эмка” стоит 2900 вместо 3100. Оружие использовали и раньше: некоторые команды изредка брали М4А1-S одному опорнику, так играли mousesports и Natus Vincere. Мы осторожно относились к последствиям изменения стоимости.

Впрочем, команды тоже потихоньку переходят на М4А1-S. Например, в Complexity Gaming, ENCE и mousesports уже два игрока стреляют с более дешевой “эмки”. А вот Team Vitality вообще приспособились к изменениям, посадив на M4A1-S ZywOo, misutaa и RpK. Смотрите, как нагибает старина ZywOo с “эмки”.

Tec-9

Tec-9, к удивлению, тоже заиграл по-новому после патча. В основном, на пистолетках команды все так же играют стандартными пушками, покупая броню. Однако сейчас Tec-9 стало важнейшим оружием, когда у команды ломается экономика. North и FaZe Clan разыгрывали полу-форсы с четырьмя Tec-9, и это значительно выгоднее, чем делать полноценный форс.

А mousesports, когда оказывались без денег, играли с тремя Tec-9. Сейчас Tec-9 можно наблюдать все чаще и чаще. Пистолет берут gla1ve, karrigan, k0nfig, Brollan, а особенно к нему пристрастился blameF. Почему так произошло? Оружие стало намного точнее и с места, и на бегу, что очень важно для профессиональных игроков.

Поэтому не стесняйтесь брать это оружие в рейтинговых матчах и тренировать свой скилл на них. Сейчас мета «эмок» и «калашей», поэтому наслаждайтесь олд-скульным CS:GO, пока это возможно.