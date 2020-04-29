В Петербурге двое чистоплотных граждан украли 6 бутылок шампуня

За любовь к уходовым средствам придется ответить.

Инцидент произошел недавно в Центральном районе, на Кирочной улице. Двое злоумышленников зашли в магазин, толкнули продавца-консультанта, быстро схватили 6 упаковок шампуня и ударились в бега. О произошедшем сразу же было сообщено правоохранительным органам, которые начали розыскные работы.

Как стало известно gazeta.spb.ru, обнаружить подозреваемых в деянии удалось в тот же день. Вечером их задержали на Саперном переулке. Ими оказались двое мужчин 1978 и 1989 года рождения. Похищенные шампуни удалось изъять. Успели ли они использоваться по назначению — неизвестно.

В настоящее время решается вопрос о привлечении граждан к уголовной ответственности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция разыскивает сладкоежек, которые украли 80 шоколадок из магазина в Петербурге.