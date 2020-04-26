Полиция разыскивает сладкоежек, которые украли 80 шоколадок из магазина в Петербурге

В Петербурге полиция разыскивает неизвестных, которые украли из магазина 80 плиток шоколада и восемь коробок шоколадных конфет.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратилась 32-летняя женщина, которая является директором сетевого магазина на улице Егорова и рассказала, что двое неизвестных украли сладости и скрылись на автомобиле Volkswagen Jetta. Сумма ущерба устанавливается.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге полицейский в свободное от работы время предотвратил ограбление. У женщины украли сумку, но на ее счастье, вора задержал бдительный сотрудник правопорядка.