Полиция разыскивает сладкоежек, которые украли 80 шоколадок из магазина в Петербурге

Полиция разыскивает сладкоежек, которые украли 80 шоколадок из магазина в Петербурге
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Pixabay

В Петербурге полиция разыскивает неизвестных, которые украли из магазина 80 плиток шоколада и восемь коробок шоколадных конфет.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратилась 32-летняя женщина, которая является директором сетевого магазина на улице Егорова и рассказала, что двое неизвестных украли сладости и скрылись на автомобиле Volkswagen Jetta. Сумма ущерба устанавливается.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге полицейский в свободное от работы время предотвратил ограбление. У женщины украли сумку, но на ее счастье, вора задержал бдительный сотрудник правопорядка.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ограбление полиция шоколад
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Полиция разыскивает сладкоежек, которые украли 80 шоколадок из магазина в ...
Южнокорейские эксперты рассказали, чем мог заболеть Ким Чен Ын
В Петербурге из квартиры пенсионерки грабитель вынес часов на миллион рублей
Нападающий казанского «Ак Барса» перейдет в СКА
На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 8617 человек
На перекрестке Тамбовской и Курской не смогли разъехаться две Lada
Пушков рассказал, как появились слухи о состоянии здоровья Ким Чен Ына
Число жертв нового коронавируса в мире приближается к 3 млн человек