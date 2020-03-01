В Петербурге полицейский в свободное от работы время предотвратил ограбление

Сотрудник управления МВД РФ по Выборгскому району Санкт-Петербурга, находясь вне службы, остановил грабителя, похитившего у женщины сумку.

Инцидент произошел в ночь на 29 февраля неподалеку от дома №60 по Большому Сампсониевскому проспекту, сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и области. Неизвестный вырвал из рук 27-летней жительницы Московской области сумку, в которой находились деньги и документы.

К счастью, очевидцем события оказался оперуполномоченный угрозыска, который находился вне работы. Он оперативно задержал злоумышленника, который оказался 48-летним безработным уроженцем ближнего зарубежья. Преступника передали в отделение полиции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Бокситогорском районе Ленобласти Mersedes наехал на 29-летнего мужчину. Пешеход скончался на месте от полученных травм.