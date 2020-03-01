В Бокситогорском районе пешеход погиб под колесами иномарки

Ранним утром воскресенья, 1 марта, в Бокситогорском районе Ленинградское области произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

Трагический инцидент случился около пяти утра на 338-м километре трассы «Вологда — Тихвин — Р21 «Кола» 49-летний мужчина за рулем автомобиля Mersedes сбил пешехода. В результате столкновения 29-летний молодой человек скончался на месте происшествия.

В обстоятельствах и причинах случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов. В областном управлении ГИБДД отметили, что проводят проверку. Где произошло ДТП, в зоне пешеходного перехода или за его пределами, неизвестно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о смертельной аварии на Кольцевой автодороге. Предположительно, причиной страшного ДТП стало лихачество на дороге: водители играли в «шашки» на большой скорости.