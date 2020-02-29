Вечерняя гонка на КАД закончилась страшной аварией

Вечерняя гонка на КАД закончилась страшной аварией
Устраивая подобные гонки, лучше не ожидать, что все закончится хорошо. Фото: vk.com/spb_today

Один из пострадавших вылетел из автомобиля ВАЗ 2105.

Все произошло на КАД в направлении Рыбацкого. Об аварии сообщил очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Два автомобиля решили посоревноваться в скорости и играли в «шашки» на дороге. Правда, победителю вряд ли сейчас радостно, ведь его соперник, вероятнее всего, влетел в ограждение, не справившись с управлением. Очевидец сообщил, что водитель лежит на асфальте без ног. Правда, позднее, появились фотографии, которые не соответствовали этим словам. Сейчас же в комментариях к этому посту сообщается, что никто не погиб, а мужчина просто сломал ногу. В любом случае, стоит дождаться официальных комментариев.

Примечательно, что один из комментаторов сообщил, что видел недавно похожий автомобиль, который двигался на большой скорости, перескакивая из ряда в ряд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ГИБДД проведет проверку по факту ДТП на КАД, в котором насмерть сбили водителя.

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