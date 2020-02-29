ГИБДД проведет проверку по факту ДТП на КАД, в котором насмерть сбили водителя

В Петербурге на внутренней стороне КАД произошло серьезное ДТП. Участниками аварии стали легковой автомобиль и грузовик. Один из водителей погиб.

Все случилось в субботу, 29 февраля, на внутренней стороне кольцевой после Выборгского шоссе. Легковушка марки Skoda после удара о грузовик влетела в ограждение. Водитель фуры вышел на улицу для установки спецзнака, однако в этот момент его сбила маршрутка под номером 600. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по городу и Ленобласти, водители маршрутки также получили незначительные травмы от столкновения.

Прибывшие на место происшествия правоохранители проводят проверку по факту произошедшего и устанавливают все обстоятельства.

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