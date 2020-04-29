Расписание электричек в Петербурге изменится в майские праздники

В Петербурге и Ленобласти изменится движение пригородных поездов в период майских праздников, с 1 по 11 мая.

Как сообщили в пресс-службе АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», расписание движения электричек, курсирующих по территории Петербурга и Ленобласти, изменится по согласованию с правительствами города и области.

С 1 по 11 мая будут увеличены размеры движения пригородных поездов по отношению к текущему графику.

Подробное расписание движения электричек можно узнать на станциях и вокзалах, а также на сайте СЗППК (www.ppk-piter.ru).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что РЖД продлевает сокращенный график движения «Сапсанов» до 11 мая.