У сотрудника института Отта в Петербурге подозревают коронавирус

Все сделанные анализы других сотрудников и пациентов учреждения - отрицательные. Фото: pixabay.com

Все сделанные анализы других сотрудников и пациентов учреждения - отрицательные. Фото: pixabay.com

У медика, работающего в институте акушерства и гинекологии имени Отта на стрелке Васильевского острова, подозревают коронавирусную инфекцию.

При этом в региональном управлении Роспотребнадзора сообщают, что официально информации, подтверждающей наличие коронавируса COVID-19 у сотрудника научного института, в их распоряжении нет. О том, что у врача НИИ им. Отта может быть опасная инфекция, пишет «Мойка78», ссылаясь на представителя учреждения.

В институте также заверили, что предприняли все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия, чтобы обезопасить врачей и пациентов. Кроме того, и те, и другие в обязательном порядке проходят тестирование.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что среди российских врачей несколько десятков погибли, заразившись коронавирусом. Вероятно, большинство из них подцепили инфекцию на работе.