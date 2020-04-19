Программист ИТМО разработал приложение для безопасных прогулок по Петербургу

Егор Смирнов, петербургский программист и разработчик городского навигатора Sight Safari, добавил в свое приложение режим «COVID-19», позволяющий гулять по Северной столице, не опасаясь быть оштрафованным.

Приложение Sight Safari составляет не самые короткие, а самые интересные маршруты, включающие как можно больше достопримечательностей и интересных локаций для пеших прогулок по Санкт-Петербургу. Сейчас, в связи с режимом самоизоляции, введенном из-за коронавируса, в городе появилось много «запретных зон», за нахождение в которых можно получить существенный штраф.

В их число входят парки, скверы, сады, детские площадки. Егор Смирнов разработал специальный режим, в котором приложение отмечает не зеленым, а красным цветом все парки, встречающиеся на вашем маршруте. При составлении варианта пути навигатор отмечает, сколько «запретных» объектов вам удалось миновать. Об этом сообщается на официальной странице приложения Sight Safari во «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Москве простуженных жителей, желающих прогуляться, будут штрафовать.