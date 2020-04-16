В Москве будут штрафовать больных с симптомами ОРВИ за выход из дома

На них распространяются те же правила, что и для коронавирусных больных.

Об этом стало известно сегодня, 16 апреля. Обо всем сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она заявила, что теперь в Москве будут штрафовать не только тех, у кого есть подозрения на коронавирус, но и тех, у кого есть симптомы ОРВИ. Теперь все заболевшие должны находиться дома в режиме самоизоляции до полного выздоровления. То же касается родственников заболевших. Покидать квартиру без надобности тоже все еще нельзя.

Размер штрафа может составить до 15 тысяч рублей. Если же человек заразит другого, то заплатит до 300 тысяч рублей.

«Новый алгоритм позволит минимизировать контакты потенциально заболевших вирусом людей, вовремя выявить заболевание»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врачам рекомендовали рассматривать ОРВИ как подозрение на COVID-19.