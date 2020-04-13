Врачам рекомендовали рассматривать ОРВИ как подозрение на COVID-19

Врачам рекомендовали рассматривать ОРВИ как подозрение на COVID-19
Коронавирус. Фото: Pixabay

Министерство здравоохранения рекомендовало российским медработникам рассматривать все случаи ОРВИ как подозрение на новый тип коронавируса.

Во временных рекомендациях ведомства говорится, что сейчас заболеваемость сезонными острыми респираторными вирусными инфекциями пошла на спад на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

В связи с этим врачам следует рассматривать любой случай ОРВИ вне зависимости от анамнеза как подозрительный на коронавирус.

Напомним, за прошедшие сутки число случаев заражения в России увеличилось на 2 558. Общее число заболевших в стране на сегодняшний день превысило 18 тысяч. Выписались из больниц 1 470 выздоровевших пациентов. Число летальных исходов — 148.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прирост заболевших коронавирусом по России ежедневно составляет 17-18%.

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