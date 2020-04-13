Голикова: прирост заболевших коронавирусом по России ежедневно составляет 17-18%

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова прокомментировала сегодняшнюю картину заболеваемости коронавирусной инфекцией в России.

Данные, приведенные вице-премьером, демонстрируют неутешительную картину. По словам Голиковой в интервью телеканалу «Россия 24», данном в понедельник, 13 апреля, пока не удалось подтвердить ни одну математическую модель, прогнозирующую развитие эпидемии. При этом она отметила, что абсолютные показатели по заболевшим в стране «не очень приятные».

Так, ежедневно по всей России прирост пациентов, инфицированных COVID-19, составляет 17-18%. В отдельные дни показатели уменьшаются, в другие — повышаются, но «в целом пока тенденция выглядит так», заключила Голикова.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению Голиковой, к Дню Победы снять ограничительные меры по борьбе с коронавирусом не удастся.