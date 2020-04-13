Голикова предположила, что самоизоляция не закончится к Дню Победы

Голикова предположила, что самоизоляция не закончится к Дню Победы
"Нам нужно очень крепко об этом задуматься, потому что от каждого из нас зависит, как быстро мы это преодолеем", - добавила Голикова. Фото: kremlin.ru

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова считает, что ограничительные меры не успеют снять к Дню Победы, празднующийся 9 мая.

Об этом политик рассказала в воскресенье, 12 апреля, в интервью программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1». Голикова подчеркнула, что сейчас нельзя делать преждевременных выводов. Несмотря на масштабную подготовку к празднику и всеобщее ожидание, необходимо осознавать, что полностью выйти из ограничительных мер к этому моменту не удастся.

При условии, что население будет неукоснительно соблюдать правила самоизоляции, значительное улучшение ситуации, возможно, наступит к лету, однако не раньше, считает вице-премьер.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что количество заболевших коронавирусной инфекцией россиян превысило 18 тысяч человек.

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