СК проверит публикации о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет РФ начал проверку после появившейся в сети информации о возможном двойном гражданстве у члена Совфеда Елены Мизулиной.

Как сообщает ТАСС, СК будет проверять публикации в интернете, указывающие на наличие у Мизулиной вида на жительство в Бельгии.

Сама Мизулина утверждает, что данная информация в публикациях является ложью и что у нее никогда не было ни гражданства, ни ВНЖ, ни имущества за границей. По ее словам, такие обвинения ставят под удар ее репутацию и репутацию всего парламента.

Сенатор обратилась в Генпрокуратуры с просьбой проверить фейковые публикации, которые распространили ряд СМИ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Союза журналистов Людмила Фомичева покинула Общественную палату Санкт-Петербурга.