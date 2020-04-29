СК проверит публикации о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет РФ начал проверку после появившейся в сети информации о возможном двойном гражданстве у члена Совфеда Елены Мизулиной.
Как сообщает ТАСС, СК будет проверять публикации в интернете, указывающие на наличие у Мизулиной вида на жительство в Бельгии.
Сама Мизулина утверждает, что данная информация в публикациях является ложью и что у нее никогда не было ни гражданства, ни ВНЖ, ни имущества за границей. По ее словам, такие обвинения ставят под удар ее репутацию и репутацию всего парламента.
Сенатор обратилась в Генпрокуратуры с просьбой проверить фейковые публикации, которые распространили ряд СМИ.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Союза журналистов Людмила Фомичева покинула Общественную палату Санкт-Петербурга.