95-летняя прабабушка Фабрегаса вылечилась от коронавируса

Пожилая женщина наконец получила отрицательный результат теста и может возвращаться домой.

Об этом стало известно сегодня, 29 апреля. Обо всем рассказал полузащитник футбольного клуба «Монако» Сеск Фабрегас в своем Twitter-аккаунте. Он написал, что его 95-летняя прабабушка переболела коронавирусом и сейчас чувствует себя нормально. Женщина получила отрицательный тест и готова ехать домой. Игрок назвал свою родственницу настоящей супергероиней, а также поблагодарил всех врачей, которые заботились о ней. Фабрегас отметил, что медперсонал сейчас рискует своими жизнями, чтобы спасать чужие.

Напоминаем, что сейчас футболист играет за «Монако», до этого он выступал за лондонский «Арсенал», «Челси» и «Барселону».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти три пациента скончались из-за коронавируса. Регион около месяца оставался в числе субъектов, где не было смертей пациентов с инфекцией.