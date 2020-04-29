95-летняя прабабушка Фабрегаса вылечилась от коронавируса

95-летняя прабабушка Фабрегаса вылечилась от коронавируса
Пенсионерка смогла справиться с инфекцией. Фото: pixabay.com

Пожилая женщина наконец получила отрицательный результат теста и может возвращаться домой.

Об этом стало известно сегодня, 29 апреля. Обо всем рассказал полузащитник футбольного клуба «Монако» Сеск Фабрегас в своем Twitter-аккаунте. Он написал, что его 95-летняя прабабушка переболела коронавирусом и сейчас чувствует себя нормально. Женщина получила отрицательный тест и готова ехать домой. Игрок назвал свою родственницу настоящей супергероиней, а также поблагодарил всех врачей, которые заботились о ней. Фабрегас отметил, что медперсонал сейчас рискует своими жизнями, чтобы спасать чужие.

Напоминаем, что сейчас футболист играет за «Монако», до этого он выступал за лондонский «Арсенал», «Челси» и «Барселону».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти три пациента скончались из-за коронавируса. Регион около месяца оставался в числе субъектов, где не было смертей пациентов с инфекцией.

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