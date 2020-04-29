В Ленобласти три пациента скончались из-за коронавируса

В Ленобласти три пациента скончались из-за коронавируса
Граждане скончались из-за инфекции. Фото: Pixabay

Регион около месяца оставался в числе субъектов, где не было смертей пациентов с инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 29 апреля. Обо всем сообщает Telegram-канал правительства Ленинградской области. На данный момент от коронавируса в регионе скончались три человека. СМИ пишут, что первым стал житель Гатчинского района, второй – медсестра из Гатчина, у которого перед смертью диагностировали пневмонию, о третьем пока ничего не говорится.

Напоминаем, что всего в Ленинградской области зарегистрировано 834 случаев заражения коронавирусом. За сутки их количество выросло на 53.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что российские студенты продолжат учиться дистанционно. Постановление касается как учащихся ВУЗов, так и их преподавателей. Таким образом, новый документ затронет период с 6 по 8 мая включительно, так как остальные дни являются государственными праздниками.

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