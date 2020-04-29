Российские студенты продолжат учиться дистанционно

Формат обучения, реализуемый вне нахождения учебных заведений, сохранится до окончания режима самоизоляции, который недавно был продлен до 11 мая. Данная информация приводится в опубликованном сегодня, 29 апреля, постановлении Министерства науки и высшего образования РФ.

Постановление касается как учащихся ВУЗов, так и их преподавателей. Таким образом, новый документ затронет период с 6 по 8 мая включительно, так как остальные дни являются государственными праздниками.

Высшие учебные заведения отправили своих студентов получать знания домой с помощью специальных программ еще в середине марта, когда министерство опубликовано рекомендации о желательном принятии подобных мер в связи с активным распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, президент России Владимир Путин сообщил о продлении ограничительных мер вчера, 28 апреля. Таким образом, вынужденный «отдых» россиян продлился до 11 мая включительно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вузы Петербурга не планируют завершать учебный год досрочно.