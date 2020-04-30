В России вновь зафиксирован рекордный рост зараженных коронавирусом

В четверг, 30 апреля, в России снова зарегистрировали рекордное количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, суточный прирост заболевших составил 7,1% (7099 случаев). Это наибольший результат за все время сбора статистических данных по распространению инфекции. Отметим, что днем ранее результаты были гораздо оптимистичнее: по стране выявили 5841 случай заражения.
Общее число пациентов с подтвержденным коронавирусом на территории России составляет свыше ста тысяч человек. При этом скончались 1073 больных, еще 11619 граждан успешно выздоровели.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что среди зараженных коронавирусом в Петербурге — 250 врачей. Глава рабочей городской группы по борьбе с коронавирусом Евгений Шляхто отмечает, что необходимо защитить медиков.