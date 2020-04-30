В Петербурге коронавирусом заразились более 250 медиков

Зона для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

Зона для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

Более 250 медиков в Петербурге находятся на лечении от коронавируса. Об этом сообщил глава рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в городе, директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Шляхто.

«Если мы не сохраним наш персонал, то завтра некому будет лечить пациентов», — приводит слова Шляхто «РИА Новости».

Врач добавил, что сохранить сотрудников на работе помогут внутренняя дисциплина и самоконтроль. В частности, необходимо сократить контакты между медицинскими отделениями до минимума и проводить еженедельное тестирование среди персонала.

В Петербурге зарегистрировано 4 тыс. 62 случая коронавируса. Скончался 31 человек. Выздоровели 779.

Ранее Евгений Шляхто сообщил, что большую часть заболевших коронавирусом в Петербурге составляют люди активного возраста.