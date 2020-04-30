Большинство зараженных коронавирусом в Петербурге в возрасте от 18 до 60 лет

В Петербурге большую часть заболевших коронавирусом составляют люди активного возраста. Об этом сообщил руководитель межведомственной рабочей группы по борьбе с коронавирусом, директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова академик РАН Евгений Шляхто.

Общее число зараженных в Петербурге составляет 4 тыс. 62. Из них большинство в возрасте от 18 до 60 лет, пишет «Мойка78». На данную возрастную группу, по словам Шляхто, приходится 66% от всех заболевших.

Врач отметил, что такая статистка обусловлена тем, что люди активного возраста демонтируют низкий уровень самоизоляции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге подтвердили две новые смерти от коронавируса. Жертвами COVID-19 стали мужчина и женщина 80 и 98 лет. Оба пенсионера проходили лечение в Госпитале для ветеранов войн.