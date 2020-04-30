В Петербурге скончался народный артист России Альберт Панков

В Санкт-Петербурге ушел из жизни народный артист России и актер Петербургского театра музыкальной комедии Альберт Панков. Осенью ему могло бы исполниться 87 лет.

Обо всем сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии. В театре не стали уточнять причины и обстоятельства, при которых умер артист. Известно лишь, что он умер в четверг, 30 апреля.

Альберт Панков в последний раз играл в театре в середине марта. Тогда он поднялся на сцену чтобы исполнить роль Чекко в оперетте И. Кальмана «Графиня Марица».

Дата и место похорон станут известны позднее.

Альберт Панков был родом из Луганска. В труппу Ленинградского театра музкомедии он попал в 1965 году. Его дебютом стал спектакль «Сердце балтийца».

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