Умерла писательница Май Шевалль, создавшая жанр «нордический нуар»

Шведская писательница, «пионер мрачного реализма» Май Шевалль, создавшая жанр «нордический нуар», ушла из жизни на 85-м году жизни.

Обо всем сообщает The Guardian, ссылаясь на главу издательства Piratforlaget Анн-Мари-Скарп, в четверг, 30 апреля.

Шевалль и ее супруг-соавтор Пер Вале, который скончался более 40 лет назад, создали серию из 10 книг, которые повествовали о работе отдела по расследованию убийств полиции Стокгольма под руководством Мартина Бека. Эта серия книг стала классикой нового жанра.

Шевалль и Вале создали новый жанр в этих произведениях, соединив детектив с социальной темой. Также они жестко критиковали шведское общество.

Их романы о детективе Мартине Беке перевели на 40 языков, по их мотивам создали десятки фильмов.

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