Умерла директор первой в Петербурге школы «Петришуле» Анна Полякова

В Петербурге ушла из жизни Анна Полякова, директор одной из старейших в России школ «Петришуле» и депутат МО «Дворцовый округ.

Анна Полякова скончалась на 49-м году жизни. О ее смерти сообщили в МО «Дворцовый округ». Причина ее смерти не указывается в сообщении.

Полякова вошла в состав муниципального совета осенью прошлого года, она активно участвовала в работе депутатского корпуса. Должность директора школы №222 она занимала с 2011 года. У нее получалось найти подход к каждому ученику. Кроме того, Полякова отзывчиво относилась к своим коллегам по работе. В сообщении отмечается, что ее уважали дети, их родители и коллеги.

Школа «Петришуле» в своей группе «ВКонтакте» принесла свои соболезнования родным и коллегам умершей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге умер главный конструктор Обуховского завода.