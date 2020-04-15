В Петербурге умер главный конструктор Обуховского завода

В Северной столице на 71-м году жизни скончался главный конструктор Обуховского завода, почетный машиностроитель России Александр Рохлин. Причиной стала «непродолжительная болезнь».

О трагическом происшествии стало известно в среду, 15 апреля. Информацию о смерти сотрудника разместили на официальном интернет-портале петербургского предприятия. В некрологе отмечают, что причиной внезапного ухода из жизни мужчина стала «непродолжительная болезнь».

Напомним, что Александр Рохлин возглавлял ОКБ ОАО «ГОЗ Обуховский завод». По предварительным сведениям, в медицинском учреждении находятся его супруга и дочь. Их диагнозы остаются неизвестными.

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