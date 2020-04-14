Член совета директоров En+ Group Игорь Ложевский умер от COVID-19

В Великобритании скончался член совета директоров En+ Group Игорь Ложевский в возрасте 63 лет. Он умер 12 апреля.

Как сообщается на сайте Лондонской биржи, смерть Ложевского наступила после «непродолжительной болезни». Председатель совета директоров En+ Group лорд Грегори Баркер заявил, что за год работы в совете директоров Ложевский внес существенный вклад в развитие компании.

Лондонская биржа не уточнила причину смерти Ложевского, однако Forbes, ссылаясь на источник в окружении банкира, сообщил, что Ложевский скончался от пневмонии, вызванной коронавирусом.

Ложевский также был главным исполнительным директором Deutsche Bank в России с 2008 по 2012 год, а после, до 2014 года, занимал должность заместителя председателя Deutsche Bank по Восточной Европе.

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