Математик и создатель игры «Жизнь» Джон Конвей умер от коронавируса

В Принстоне скончался 82-летний английский математик Джон Конвей. Причиной его смерти стал коронавирус COVID-19.

«С сожалением подтверждаю кончину моего коллеги Джона Конвея. Несравненный математик, приятный сосед и превосходный знаток кофе. Его смерть была внезапной (температура поднялась только в среду утром)», — сообщил его коллега Сэм Ванг в Twitter.

Джон Конвей внес большой вклад в развитие математики, комбинаторики и теории групп. Он сформулировал гипотезу чудовищного вздора, описал сюрреальные числа и три простые спорадические группы, названные в честь него группами Конвея. Наиболее известен Конвей как создатель клеточного автомата «Жизнь».

Конвей написал более 100 научных статей. Публиковался в журналах, научно-популярных изданиях и книгах. Он был удостоин членства в Лондонском королевском обществе и премий Бервика, Пойа, Стила, Джозева Пристли, Неммерса по математике и множества почетных научных степеней.