Петербуржец попался полиции со 100 гр кокаина на Таврической

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и изъяли у него крупную партию кокаина.

Как сообщили gazeta.spb.ru в главке МВД по городу и области, 31-летний петербуржец с темным прошлым был задержан оперативниками около дома №35 по улице Таврической. При себе у него обнаружили сверток с кокаином общей массой 106,2 граммов.

Полиция провела обыски по месту регистрации задержанного и нашла еще 20 граммов растительного вещества и пакет с 30 граммами порошка светлого цвета. Все изъятое направили на экспертизу.

Следственные органы открыли уголовное део по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержаны сбытчики наркотиков через даркнет.