В Петербурге задержаны сбытчики наркотиков через даркнет

В Петербурге задержали трех предполагаемых участников группы, специализирующейся на продаже наркотиков через тайники-закладки. Полиция полагает, что на связь с покупателями они выходили через даркнет.

Задержанными оказались двое мужчин 30 и 32 лет и 28-летняя женщина. По предварительным данным, младший из мужчин — организатор деятельности и старший администратор интернет-магазина в даркнете. Второй мужчина — фасовщик и закладчик, женщина — еще один администратор.

«Предполагаемый организатор уже был ранее судим за покушение на незаконный сбыт наркотиков», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу.

Как полагают правоохранители, наркотики злоумышленники сбывали в Кировском, Красносельском и Петродворцовом районах Петербурга и в Гатчинском и Ломоносовском районах Ленобласти.

В ходе досмотра женщины обнаружены 50 свертков с наркотиком и 49 свертков с наркотиком другого типа. Запрещенные вещества также найдены на квартире, оборудованной под склад. Эксперты изучают содержимое 568 свертков. Из квартиры задержанной изъят ноутбук.

Расследование продолжается. Полиция устанавливает причастность задержанных к другим преступлениям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд Петербурга вынес приговор преступной группе, сбывавшей различные наркотики на территории города, в том числе, — военнослужащим.