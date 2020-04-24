В Петербурге пятерых наркоторговцев осудили на 49 лет

Суд Петербурга вынес приговор преступной группе, сбывавшей различные наркотики на территории города, в том числе, — военнослужащим.

По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, злоумышленники снабжали покупателей, метамфетамином, амфетамином и марихуаной, используя для этого анонимную интернет-площадку «Гидра». Оплачивать покупки на данном ресурсе можно через биткоины, а получать товар — в секретных закладках.

Оказалось, что предприимчивые петербуржцы выращивали наркотические вещества в арендованных гаражах в Гатчине. Мужчин задержали в июле 2018 года. При обыске полиция изъяла 3,32 кг амфетамина, 1,2 кг гашиша, 200 граммов метамфетамина, а также 25 кустов и 169 граммов конопли. Трое фигурантов проведут 18, 12 и 7 лет в исправительной колонии особого режима. Еще двое отделались 5-и и 7-летним условным сроком.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у петербуржца, задержанного за хулиганство, нашли наркотики.