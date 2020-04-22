Петербуржец попался на хулиганстве, а у него нашли наркотики

Уголовное дело о наркотиках пока не возбуждено. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Уголовное дело о наркотиках пока не возбуждено. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге местного жителя задержали за мелкое хулиганство. При досмотре у него нашли 300 граммов наркотика.

Все произошло в ночь на вторник, 21 апреля, на 108-м километре внешнего кольца КАД. Сотрудники правоохранительных органов задержали 30-летнего безработного мужчину, проживающего в Невском районе города.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в ходе досмотра у него в сумке нашли белое кристаллообразное вещество. Экспертиза показала, что это наркотик.

По статье о наркотиках задержанный ранее не привлекался. В 2013 году в отношении него возбуждали уголовное дело о краже, однако оно было прекращено по примирению сторон.

Уголовное дело пока не возбуждено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что разбойники связали мужчину и обчистили его квартиру в Колпино. По версии правоохранителей, все произошло в январе в одном из жилых домов.