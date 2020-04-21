Разбойники связали мужчину и обчистили его квартиру в Колпино

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Фото: pixabay

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Фото: pixabay

В Петербурге суд рассмотрит уголовное дело против двоих мужчин, которые совершили разбойное нападение в Колпинском районе.

Как сообщили в прокуратуре Петербурга, местный надзорный орган утвердил обвинительное заключении в отношении двоих граждан, обвиняемых по ч. 3 ст. 162 УК РФ о разбое.

По версии правоохранителей, все произошло в январе в одном из жилых домов в Колпино. В подъезде злоумышленники напали на мужчину, затащили его в квартиру, после чего связали и похитили имущество на сумму более 300 тысяч рублей.

Уголовное дело рассмотрят по существу в Колпинском районном суде.

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