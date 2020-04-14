Хулиган на Маршала Захарова отправил старика в больницу ради 500 рублей

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Фото: Baltphoto

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Фото: Baltphoto

В Красносельском районе Петербурга хулиган напал а 68-летнего пенсионера и, обезвредив ударом, похитил у старика кошелек.

Инцидент произошел 8 апреля, передают в пресс-службе ГУ МВД России по городу и области. Злоумышленник выкрал у пожилого мужчины портмоне, однако там находилось лишь 500 рублей. Потерпевший в результате получил травму головы и попал в больницу. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Несколько дней спустя, 12 апреля, правоохранители задержали подозреваемого преступника возле дома №2 по улице Костюшко. Предполагаемым хулиганом оказался 33-летний нигде не работающий житель Северной столицы. Возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция Петербурга задержала злоумышленника, который напал на студентку и выхватил у нее телефон.