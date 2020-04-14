В Петербурге на улице Правды хулиган напал на студентку и украл телефон

В Петербурге на улице Правды хулиган напал на студентку и украл телефон
Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж). Также, в отношении нападавшего составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Фото: pixabay.com

В Центральном районе Северной столицы неизвестный напал на 18-летнюю студентку и, применив физическую силу, отобрал у нее смартфон.

Инцидент произошел поздним вечером воскресенья, 12 апреля. В правоохранительные органы с заявлением обратилась встревоженная соседка пострадавший по коммуналке, которая услышала крики девушки. Полицейские оперативно прибыли на место происшествия и установили, что студентка получила травмы (к счастью, несерьезные) и лишилась смартфона. Материальный ущерб оценен в 13 тысяч рублей.

Позже правоохранители задержали подозреваемого: безработного 38-летнего жителя Невского района, которые ранее привлекался к уголовной ответственности, передают в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и области. По факту случившегося возбуждено уголовное дело и составлен административный протокол.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о разбойном нападении на Искровском проспекте.

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