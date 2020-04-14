Разбойник напал на мужчину на Искровском, а потом вернулся за ним

Разбойник напал на мужчину на Искровском, а потом вернулся за ним
После нападения злоумышленник проник в квартиру мужчины. Фото: unsplash.com

Невский районный суд Петербурга рассмотрит дело о разбойном нападении. Обвиянемый, по версии следствия, напал на мужчину, похитил его ключи, а затем проник в его квартиру.

Обвинительное заключение в отношении мужчины утверждено. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура Петербурга.

Как полагает следствие, нападение произошло у дома 15 корпус 2 по Искровскому проспекту. Обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего, обыскал его карманы и похитил ключи от квартиры и банковскую карту.

Спустя некоторое время мужчина проник в квартиру потерпевшего и похитил его имущество. Снова вернуться ему пришлось за пин-кодом от банковской карты. Обвиняемый замахнулся гвоздодером над головой потерпевшего и заставил его сообщить пароль.

«В дальнейшем обвиняемый многократно совершал покупки в различных магазинах, расплачиваясь банковской картой потерпевшего», — сообщили в прокуратуре.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге двух мужчин судят за разбойное нападение. Как полагает следствие, они проникли в чужую квартиру, избили хозяйку и похитили деньги и имущество.

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