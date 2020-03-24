В Петербурге двух мужчин судят за разбойное нападение на хозяев квартиры

Мужчины предстанут перед судом по обвинению в разбое. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Мужчины предстанут перед судом по обвинению в разбое. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Перед судом в Петербурге предстанут двое мужчин, обвиняемых в разбойном нападении. Как полагает следствие, они проникли в чужую квартиру, избили хозяйку и похитили деньги и имущество.

Нападение произошло в сентябре 2019 года, сообщает прокуратура Петербурга. По версии следствия, мужчины вступили в преступный сговор на хищение чужого имущества. Они проникли в квартиру, где напали на жильцов — мужчину и женщину.

Пока один удерживал мужчину, второй множество раз ударил женщину. Здоровью её был нанесен вред средней тяжести. С помощью насилия злоумышленники убедили жильцов рассказать, где находятся деньги.

«В результате своих преступных действий злоумышленники похитили денежные средства и имущество на общую сумму более 100 тыс. рублей», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Обвинительное заключение по делу утверждено. Материалы направлены в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали трех мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на украинца.