Бабкину наконец выписали из больницы, она здорова

Артистка должна была отправиться домой только через несколько дней, но врачи решили, что она готова.

Об этом стало известно 1 мая. Обо всем рассказала народная артистка РФ Надежда Бабкина в своих соцсетях. Она написала, что уже выписана из больницы благодаря «своевременной помощи, грамотному лечению и высокому профессионализму наших врачей». Бабкина отметила, что болезнь переносилась ей непросто, но ей удалось восстановиться. Она наконец находится дома, а не в больничной палате.

Напоминаем, что Бабкина лежала в больнице около месяца и долгое время находилась в тяжелом состоянии из-за коронавирусной инфекции. Ее даже вводили в искусственную кому и кормили через зонд. Врачи считают чудом, что артистка хорошо себя чувствует.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мадонна выяснила, что уже переболела коронавирусом. Она сдала тест и у нее обнаружили антитела к инфекции. Артистка и поняла, что была заражена.